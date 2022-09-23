Из украинских портов вышли еще 11 судов с украинской агропродукцией. ФОТО

Корабли направляются в страны Африки и Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мининфраструктуры.

"Из Одесского порта вышел балкер ZEKO Y, из порта Черноморск - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а из порта "Южный" - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA. На бортах 201 тысяча тонн продовольствия", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.







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