Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов и ствольной артиллерии. ФОТОрепортаж

Вчера, 22 сентября, захватчики с территории России обстреливали из минометов и ствольной артиллерии территории 12 приграничных громад Сумщины и Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Эсманьская, Середино-Будская громады Сумщины и Новгород-Северская, Семеновская громады Черниговщины.

"Утром под вражеским обстрелом оказалась Шалыгинская громада. Враг нанес огневое поражение минометами из района населенного пункта Козино, зафиксировано около десяти взрывов. В полдень противник со стороны российского населенного пункта Сподарюшино обстрелял территорию Великописаревской громады из 120-мм минометов, раздалось почти три десятка взрывов", - говорится в сообщении.

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В то же время из 120-мм минометов оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Белопольской громады. Огонь велся по направлению российского населённого пункта Волфинское. В результате разрыва около полутора десятков мин повреждено зернохранилище местного фермерского хозяйства.

После обеда под огнем ствольной артиллерии врага находились Зноб-Новгородская, Эсманьская и Середино-Будская громады, всего зафиксировано три десятка взрывов. Позже захватчики из российского населенного пункта Графовка из 122-мм САУ накрыли территорию Краснопольской громады, раздалось более полудесятка взрывов снарядов.













"Во второй половине дня россияне со стороны российского населенного пункта Гордеевка одновременно выпустили по территориям Юнаковской и Хотинской громад в общей сложности более трех десятков снарядов 152-мм калибра из ствольной артиллерии. Новгород-Северскую громаду из района российского села Погар оккупанты обстреляли минометами 120 мм калибра - 12 взрывов", - говорится в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что по территории Семеновской громады со стороны населенного пункта Ломаковка россияне били из ствольной артиллерии - 5 взрывов.

Впоследствии в одном из населенных пунктов Миропольской громады произошли взрывы почти десятка 120 мм мин. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Гуево. В результате обстрела повреждена линия электропередач и нежилое помещение.

Под вечер в приграничной Хотинской громаде раздавались взрывы от разрыва около полудесятка мин 120-мм калибра. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Троицкое.