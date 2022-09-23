"Могилизация" вражеской техники под Изюмом. ФОТОрепортаж

Отстойник разбитой техники пришлось устроить украинским военным под Изюмом. ВСУ набили столько вражеских машин, только в этом районе, что ремонтным бригадам придется долго работать, чтобы снять все уцелевшие детали, которыми будут потом ремонтироваться украинские танки, БМП, бронетранспортеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Группировка Объединенных сил.

"Здесь большей частью тяжелая гусеничная техника, есть и камазы. Многое еще остается на улицах Изюма. Все, что мы разгромили и сожгли, до сих пор там. В основном это результат работы украинской артиллерии и танкистов", - рассказал полицейский Дмитрий.

На улицах Изюма остатки тяжелой огнеметной системы залпового огня "Солнцепек" и САУ. Одна из них готова к бою, осталось только установить аккумулятор.

Боец ВСУ Анатолий отметил: "Снимаем уцелевшие запчасти, чтобы иметь для ремонта наших машин. Техники они оставили немало, работы достаточно, хватает и машин, которые они заминировали. Все что целое, рано или поздно понадобится. Те же моторы, те же коленвалы, или радиаторы. Часто после боя пробиты именно радиаторы, то хорошо, когда есть замена. А есть и такая техника, где, например, сняты топливные трубки или нет аккумулятора, такую ​​технику мы быстро запускаем".

Житель села Каменка, что под Изюмом говорит, удивляться количеству уничтоженной вражеской техники не стоит. Только под его домом стояло 15 пушек и несколько САУ оккупантов, которые убежали, а технику оставили. "Мой дом на улице, которой всегда перемещалась российская техника. С вечера еще было слышно, что есть движение, а утром, полная тишина. Мы несколько часов со страхом ждали, потом вышли на улицу, а там никого нет, и все, как в фильме "Обитель Зла", кругом оружие, а людей не видно".











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