Последствия обстрела Днепропетровщины войсками РФ: 2 человека погибли, ранены 9 человек, повреждены более 20 домов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска утром нанесли удар по территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром 23 сентября 2022 года военнослужащие страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по г.Марганец. В результате вражеского обстрела двое местных жителей погибли, еще девять человек получили осколочные ранения. Повреждены более 20 частных жилых домов, многоэтажные дома, автомобили, газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме этого, под огнем оккупантов оказался г. Никополь. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших среди мирного населения нет.

Читайте также: Рашисты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

В прокуратуре напомнили, что вчера оккупанты осуществили ракетный обстрел Великомихайловской громады Синельниковского района. Ранения получила местная жительница, она госпитализирована в больницу.

Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.















