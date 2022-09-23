Направлено в суд дело по обвинению 10 российских военнослужащих, пытавших жителей Бучи, - Офис генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, расследованием установлено, что во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Они не снабжали удерживаемых продуктами питания и водой.
Обвиняемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.
"Для получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и без причины, мирным жителям наносили телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное. населения, забирая личные вещи и бытовую технику", - говорится в сообщении.