Последствия вражеских ударов по Николаеву: повреждены жилые дома и промышленная инфраструктура. ФОТО

Сегодня ночью оккупационные войска в очередной раз нанесли удары по Николаеву. Пока известно о повреждении жилых домов и объекта промышленной инфраструктуры. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, на местах происшествия работают правоохранители и другие профильные службы.

"После вчерашних массированных обстрелов по областному центру и территории Березнеговатской, Воскресенской, Шевченковской и Галицыновской громад, полицейские задокументировали семь поврежденных многоквартирных и один частный жилой дом, помещения театра, государственных предприятий, отделений почты, магазина, админздания и хозяйства" – говорится в сообщении.







По всем собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

За прошедшие сутки подразделения полиции Николаевщины отреагировали на 528 сообщений от граждан. Подавляющее большинство из них касалось военных преступлений.

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