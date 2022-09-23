Российских бюджетников сгоняют на "митинги поддержки" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. ДОКУМЕНТ

По всей России сгоняют бюджетников на митинги в честь "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

В частности, копия документа с соответствующим требованием за подписью и.о. начальника Управления образования Администрации российского города Пскова Марины Александровой опубликовал телеграм-канал "Псковская губерния", передает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что вечером 23 сентября руководители должны обеспечить явку не менее двух человек от каждого муниципального образовательного учреждения на митинг в поддержку "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины.

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Как сообщает российская редакция BBC, проведение митингов в честь "референдумов" объявил "Общероссийский народный фронт".

Издание публикует фотографии с Манежной площади в российской столице Москве, где мероприятие уже начинается.







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Главный лозунг акции: "Своих не бросаем". Кроме политиков, ожидается и выступление артистов, например актера Владимира Машкова и певицы Юлии Чичериной. Оба они активно поддержали российское вторжение в Украину. Владимир Путин не будет выступать, в отличие от ежегодных митингов в честь присоединения Крыма, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обычно на подобные мероприятия участников свозят принудительно по разнарядке от бюджетных предприятий, ЖКХ, вузов, отмечает издание.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

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23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.