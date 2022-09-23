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Российских бюджетников сгоняют на "митинги поддержки" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. ДОКУМЕНТ

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По всей России сгоняют бюджетников на митинги в честь "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

В частности, копия документа с соответствующим требованием за подписью и.о. начальника Управления образования Администрации российского города Пскова Марины Александровой опубликовал телеграм-канал "Псковская губерния", передает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что вечером 23 сентября руководители должны обеспечить явку не менее двух человек от каждого муниципального образовательного учреждения на митинг в поддержку "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины.

Российских бюджетников сгоняют на митинги поддержки псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины 01

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Как сообщает российская редакция BBC, проведение митингов в честь "референдумов" объявил "Общероссийский народный фронт".

Издание публикует фотографии с Манежной площади в российской столице Москве, где мероприятие уже начинается.

Российских бюджетников сгоняют на митинги поддержки псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины 02
Российских бюджетников сгоняют на митинги поддержки псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины 03
Российских бюджетников сгоняют на митинги поддержки псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины 04

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Главный лозунг акции: "Своих не бросаем". Кроме политиков, ожидается и выступление артистов, например актера Владимира Машкова и певицы Юлии Чичериной. Оба они активно поддержали российское вторжение в Украину. Владимир Путин не будет выступать, в отличие от ежегодных митингов в честь присоединения Крыма, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обычно на подобные мероприятия участников свозят принудительно по разнарядке от бюджетных предприятий, ЖКХ, вузов, отмечает издание.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

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23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
  • A San
    Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.

    Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

    Мы ненавидим вас.

    Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.

    И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

    Мы ненавидим вас.

    Вы пришли подло. Ночью.

    На. Нашу. Землю!

    Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

    Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

    Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

    За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону

    За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

    За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

    Но мы все отстроим.

    И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

    Мы посеем хлеб на ваших костях.

    Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.

    Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.

    И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

    Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.

    Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.

    Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"

    А потом наша ненависть мутирует.

    Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

    И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"

    Артем Ляшенко
  • VOLVO XC 70
    СКОТО БЫДЛО *** БАЗА *****....
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