С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня завершается эксгумация тел из массового захоронению в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин отрезаны гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, такое массовое захоронение не единственное в Изюме.
"Найдено, по меньшей мере, еще 3 таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины. Сейчас проводятся осмотр и разминирование", - добавил глава ОВА.
Напомним, на окраине Изюма обнаружили захоронения почти из 440 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма российской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.