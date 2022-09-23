Мэра с Киевщины разоблачили на махинациях с недвижимостью на 8,7 млн грн, - НАБУ. ФОТО

23 сентября 2022 года НАБУ и САП сообщили действующему городскому голове одного из населенных пунктов Киевской области о подозрении в нанесении более 8,7 млн грн. ущерба территориальной громаде. Речь идет о покупке недостроя за счет местного бюджета по завышенной цене. О подозрении также сообщили еще двум участникам коррупционной схемы – владельцу недвижимости и оценщику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Следствие установило, что в 2018 году владелец недостроя предложил городскому голове приобрести эту недвижимость для нужд города за 24 млн грн., что существенно превышало ценовые предложения на тот момент. Чиновник отдавал себе отчет, однако, на предложение откликнулся. Однако, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно было прибегнуть к ряду незаконных действий, а именно обеспечить подлог отчета об оценке имущества и с использованием своего служебного положения ввести в заблуждение профильные комиссии горсовета и его депутатов, чтобы они проголосовали за выделение из местного бюджета средств на покупку недостроя. Что мэр и обеспечил", - говорится в сообщении.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила незаконную переплату более чем в 8,73 млн грн.

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Действия городского головы квалифицировали по ч.2 ст.364, ч.4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины, его пособника-собственника недостроя по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Оценщику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Поскольку местонахождение собственника недостроя неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно.