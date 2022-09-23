На Донбассе ликвидирован главарь российской преступной группировки Куско, которого ранее приговорили к 23 годам, но он подписал соглашение с ЧВК "Вагнер". ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Реальное время".
Похоронили Куско на кладбище в поселке Красный Ключ, где собралось около 700 человек – семья, друзья детства, воины-афганцы, представители военкомата и администрации Нижнекамского района. В пресс-службе муниципалитета комментировать этот факт отказались.
Обстоятельства гибели Куско присутствующим не объявляли. Один из источников издания говорит, что он взорвался на мине. У близких погибшего другая информация — обломком пробило голову. Служил в рядах "ЧВК Вагнера".
В 2015 году Игорь Куско был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала его виновным в создании банды в 1998 году и руководстве ею до февраля 2013, а еще - в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и совершении двух убийств в составе банды "Кусковские".
На суде сообщалось, что Куско является ветераном афганской войны, ранее преподававшим в школе начальную военную подготовку и физическую культуру. В состав банды, согласно приговору, вошли несколько его учеников, а также члены нижнекамской ОПГ "Нижний Китай". Эту группировку силовики разгромили в 1992-м, тогда Куско получил 3 года колонии за кражу.