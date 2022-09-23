На Харьковщине задержан гражданин РФ, который перешел границу и заявил о желании воевать за Украину, - Нацгвардия. ФОТО

В Харьковской области нацгвардейцы совместно с военной контрразведкой задержали во время стабилизационных мероприятий в селе Уды нарушителя государственной границы - гражданина РФ. Задержанный заявил о желании вступить в украинскую армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Гражданин РФ нелегально пересек государственную границу Украины, но был задержан вблизи линии фронта. Во время допроса заявил о своем несогласии с путинским режимом и выразил желание воевать против российской армии.

"Я из Ленинградской области. К военной службе отношения не имею: не приняли. Военный билет есть - получил в районном военкомате. Перешел границу вблизи села Шестянка [оговорка, речь идет о Щетиновке, Белгородской области], ночью. Добирался на такси. Прибыл вступить в армию, украинскую. Как гражданину мне не нравится то, что происходит здесь и там. Нынешнего президента я не поддерживаю. Я против войны с Украиной", - рассказал задержанный.

В настоящее время ведутся следственные действия по нему и проверяется предоставленная им информация. Нарушитель границы был одет в военную форму (не штатную), имел при себе паспорт и военный билет.

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Заверил, что много единомышленников-оппозиционеров в разных уголках государства-агрессора, но они пока недостаточно сильны и организованы, чтобы противостоять карательной машине путинского тоталитаризма. Также он уверен: поражение российских оккупационных войск в Украине обязательно приведет к демократизации его страны.