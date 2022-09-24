Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция. ФОТОрепортаж

Ночью россияне обстреляли громады Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Покровском районе россияне ударили с ЗРК С-300 по Николаевке Новогродовской громады – повредили 2 двухэтажки и 5 частных домов. Также пострадала Кураховская громада: Курахово обстреляно из РСЗО, Успеновка и Ганновка получили ракетные удары – повреждены частные дома. Кроме того, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция - Покровская громада оказалась без воды. Утром – артобстрелы Авдеевки: повреждено админздание АКХЗ и жилые дома в старой части города. К счастью, в районе нет раненых и погибших", - говорится в сообщении.

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В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка – без жертв, однако есть поврежденные жилые дома. С места обстрела эвакуированы 7 человек.

Постоянные обстрелы были в Светлодарской громаде, однако без пострадавших.









