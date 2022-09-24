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Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция. ФОТОрепортаж

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Ночью россияне обстреляли громады Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция 01

"В Покровском районе россияне ударили с ЗРК С-300 по Николаевке Новогродовской громады – повредили 2 двухэтажки и 5 частных домов. Также пострадала Кураховская громада: Курахово обстреляно из РСЗО, Успеновка и Ганновка получили ракетные удары – повреждены частные дома. Кроме того, в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция - Покровская громада оказалась без воды. Утром – артобстрелы Авдеевки: повреждено админздание АКХЗ и жилые дома в старой части города. К счастью, в районе нет раненых и погибших", - говорится в сообщении.

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В Краматорском районе под обстрел попала Дружковка – без жертв, однако есть поврежденные жилые дома. С места обстрела эвакуированы 7 человек.

Постоянные обстрелы были в Светлодарской громаде, однако без пострадавших.


Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция 02
Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция 03
Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция 04
Оккупанты нанесли удары по Донецкой области. Повреждены дома, обесточена Карловская фильтровальная станция 05

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