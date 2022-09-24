Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы. ФОТОрепортаж

В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, корректировавшую вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Так, в Донецкой области двое российских агентов передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS". Установлено, информаторы были завербованы представителями ФСБ после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб РФ попали из-за своих взглядов которые неоднократно "афишировались" среди окружающих.

Задокументировано, что оба злоумышленника действовали по указаниям "связных" так называемой "МГБ ДНР", которые в дальнейшем докладывали своим российским кураторам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в Покровске на попытке передачи развединформации оккупантам.

"Еще одного вражеского приспешника разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений. С помощью скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов. Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб РФ, которые завербовали его через связи в криминальных кругах.

За помощь захватчикам заключенный надеялся выйти на свободу и получить должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Установлено, что для коммуникации враг использовал заранее отработанные анонимные телеграм-каналы, а разведданные получал в виде отметок на электронных картах с фото- и видеофиксацией объектов", - добавляют в СБУ.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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