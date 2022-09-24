Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице. ФОТОрепортаж
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Россияне ударили по Марганцу из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Три местных жителя получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу. Повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач", - говорится в сообщении.
Также под вражеским огнем оказалась Красногригорьевская громада. Там потерпевших среди гражданского населения нет.