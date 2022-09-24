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Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице. ФОТОрепортаж

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Россияне ударили по Марганцу из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Три местных жителя получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу. Повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Также под вражеским огнем оказалась Красногригорьевская громада. Там потерпевших среди гражданского населения нет.

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Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице 01
Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице 02
Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице 03
Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице 04
Оккупанты обстреляли Марганец. Трое гражданских в больнице 05

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