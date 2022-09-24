Оккупанты заставляют мариупольцев участвовать в "референдуме", угрожая увольнениями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером оккупационной администрации досталось "на орехи" за сверхнизкую "явку". Поэтому утро началось с принудительного голосования. Рабочих на местах работы ждали "мобильные бригады" с простым условием - голосуешь или теряешь работу и зарплату. Также было установлено несколько палаток в местах" концентрации людей, но и здесь желающих оказалось мало.На очередном пропагандистском ролике очень прекрасно можно увидеть "бешеную очередь" в 10 человек и пустые прозрачные урны", - пишет Андрющенко, добавляя снимки с "участков".
По его словам, значительное количество людей уклоняется от голосования, в том числе выехало из города на побережье.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.
В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.