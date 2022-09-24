22 сентября в боях с российскими оккупантами погиб воин 25-й бригады Вячеслав Башта. ФОТО

22 сентября в боях с российскими оккупантами погиб воин 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады Вячеслав (Гривас) Башта.

Об этом сообщил Национальный информационный портал "Тиск", передает Цензор.НЕТ.

"22 сентября к нам пришла беда: погиб наш хороший друг, один из старых администраторов нашего портала — Вячеслав (Гривас) Башта. Погиб он, как положено настоящему мужчине — на благородной оборонительной войне против российского зверя, вторгшегося на территорию нашей страны .

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Вячеслав долго воевал против агрессора - сначала служил с 2019 по 2022 год в 80 одшбр, а с первого дня полномасштабной войны - без лишних сомнений стал в ряды знаменитой 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады. За время своей службы, Гривас вполне оправдал славу украинских десантников - Вячеслав и его "Всегда первые" боевые побратимы были в авангарде как обороны, так и наступления, в частности - во время недавней контрнаступательной операции украинского воинства на Харьковщине (во время которой с его участием произошел знаменитый инцидент с тараном российской БМП-2 с помощью танкового трала).

Наш друг неоднократно балансировал между жизнью и смертью, но на этот раз, к сожалению, судьба догнала его.

Спи спокойно, Брат. Мы обязательно отомстим за тебя. Обязательно победим.

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