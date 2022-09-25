Одессу атаковали дроны-камикадзе. Три попадания в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция, - ОК "Південь". ФОТО
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Вражеские дроны-камикадзе снова атаковали Одессу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".
"Одесса вновь атакована вражескими дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Проводится спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с утра 25 сентября в Одессе прозвучала серия взрывов.
Кроме того, 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Одессу дронами-камикадзе. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, 1 человек погиб.
Позже Генштаб опубликовал фото обломков сбитого дрона.