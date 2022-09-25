В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун. ФОТО
10 64611
В боях за Украину погиб глава управления образования Коломыи Ивано-Франковской области Любомир Бордун.
Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина взял в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и защищал родную землю в Донецкой области до последнего вздоха.
Дома воина ждали жена и двое детей.