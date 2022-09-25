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В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун. ФОТО

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В боях за Украину погиб глава управления образования Коломыи Ивано-Франковской области Любомир Бордун.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина взял в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и защищал родную землю в Донецкой области до последнего вздоха.

Дома воина ждали жена и двое детей.

В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун 01

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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