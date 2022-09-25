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7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы. ФОТО

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25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

"От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта Черноморск – балкеры HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта Южный – ATA 2, ASPASIA LUCK", – говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, с учетом сегодняшних судов, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

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7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы 01

7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы 02

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Топ комментарии

  • Юрий Неважно cc2c59e4
    сраная Африка голосует в ООН против нас,но мы её кормим за это...
  • user009
    в иран - в обмен на беспилотники, в египет - за наблюдателей на референдумах
  • Валентина Саюн c856325a
    Це політика оп,яка не має кордонів цинізму.
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