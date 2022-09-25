Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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Во временно оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом - об этом информируют.
В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", - говорится в сообщении.
Также, по словам Гайдая, в оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.