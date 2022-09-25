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Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Во временно оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом - об этом информируют.

В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, в оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.

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Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай 01
Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай 02
Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай 03

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Ми покінчили з професійною російською армією, настав час покінчити з аматорською,     - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
  • Сірий
    Нацгвардієць, якого прозвали"Запорізьким месником", отримав звання Героя України. З ПЗРК "Игла" він збив 6 літаків і крилату ракету.
  • Vlad Cheh
    Байден, давай томагавки. Атакмс не совсем такое оружие, это скорее тоже на дальность gmlrs кассетный боеприпас, а не высокоточная тактическая ракета, а на все 300км собьют скорее всего. Если HARM стоит на мигах, то и томагавк можно по той же схеме поставить с отдельным компом и управлением в кабину на сушку, например. Кацапы явно пошли на эскалацию, пора отвечать. Отжарим томагавками все базы и кучу заводов, перегрузочные станции с эшелонами с техникой и многим другим. Заодно проверим их работу зимой с огибанием рельефа в снегу, работу в условиях РЭБ и обнаружением кацапской ПВО. Ведь у китайцев такая же техника, надо собрать данные и улучшить ракету, чтобы было чем против них воевать.
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