Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом - об этом информируют.

В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, в оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.

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