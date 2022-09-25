Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. ФОТО
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The Jerusalem Post представил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.
"В этом году мы стремились создать список, который демонстрировал бы многообразие еврейской нации, в то же время освещая людей из всех слоев общества - правительства, искусства, медицины, литературы и науки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение издания.
Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.
The Jerusalem Post поместило фото Зеленского на передовицу.