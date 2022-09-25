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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. ФОТО

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The Jerusalem Post представил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.

"В этом году мы стремились создать список, который демонстрировал бы многообразие еврейской нации, в то же время освещая людей из всех слоев общества - правительства, искусства, медицины, литературы и науки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение издания.

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post 01

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The Jerusalem Post поместило фото Зеленского на передовицу.

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post 02

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Топ комментарии

  • Fundador Null
    І на що воно впливає? На розмінування Чонгару? На корупцію? На Коломойського? Єдина його функція це щоденний запис відосіка!
  • Артм Воронцов
    найвпливовіший еврей не може отримати навіть ящик набоїв від Ізраіля..... сумний каламбур якийсь....
  • Garry Dron 6973c752
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