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Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

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В течение ночи оккупанты обстреливали Никопольщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией.

9 раз ударили по 4 громадам – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В наши города и села прилетели около 130 российских снарядов!

Предварительно люди не пострадали.

По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточены дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.

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Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 01

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 02

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 03

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 04

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Топ комментарии

  • Густлик Франтишек Печка
    Про вогонь у відповідь як завжди: - нічого. А стріляли тим, що і в нас на озброєнні.
    Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.
  • Ярослав Викторович
    Ще раз перечитайте
  • Валентина Саюн c856325a
    Писали,що зону обстрілу Нікополя знищили,виходить,що не так.
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