Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.
"Эффективная контрбатарейная борьба 92-й механизированной бригады под Купянском. 21 сентября три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм выехали для очередного обстрела города, но на этот раз обстрел был коротким", - говорится в сообщении.
Разведка 92-й бригады нашла тех, кто обстреливает жилые кварталы украинского города и по врагу был открыт огонь с применением высокоточного оружия.
"В результате все три САУ были уничтожены. Обратите внимание - САУ массой в 47 тонн каждая буквально разлетелись на атомы от прямых попаданий и взрыва боекомплекта. Удачный пример контрбатарейной борьбы, который было бы важно ввести на всех горячих участках фронта", - подчеркнул Бутусов.