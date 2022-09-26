Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска. ФОТОрепортаж

21 сентября воины 92-й механизированной бригады показали удачный пример контрбатарейной борьбы и уничтожили под Купянском три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.

"Эффективная контрбатарейная борьба 92-й механизированной бригады под Купянском. 21 сентября три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм выехали для очередного обстрела города, но на этот раз обстрел был коротким", - говорится в сообщении.

Разведка 92-й бригады нашла тех, кто обстреливает жилые кварталы украинского города и по врагу был открыт огонь с применением высокоточного оружия.

Смотрите: Разведчики 92 мехбригады уничтожили комплекс российских "Орланов". ВИДЕО

"В результате все три САУ были уничтожены. Обратите внимание - САУ массой в 47 тонн каждая буквально разлетелись на атомы от прямых попаданий и взрыва боекомплекта. Удачный пример контрбатарейной борьбы, который было бы важно ввести на всех горячих участках фронта", - подчеркнул Бутусов.