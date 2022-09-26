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"Пункт" так называемой "ЛНР", где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине. ФОТОрепортаж

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23 сентября прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с правоохранителями в селе Липцы Харьковского района обнаружили помещение "милиции" так называемой "ЛНР", где базировались военные РФ и псевдореспублики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

"В подвальном помещении псевдоправоохранительного органа оккупанты содержали людей, где подвергали их пыткам. После этого они вывозили людей, по предварительной информации, на территорию страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Осмотр проводился в рамках уголовного производства начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются потерпевшие.

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Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 01

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 02

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 03

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 04

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 05

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 06

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 07

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 08

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 09

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 10

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