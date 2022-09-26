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Россияне нанесли удар по окрестностям Николаева. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 26 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по промышленной зоне Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

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"Сегодня Николаев обстреляли около 05:00 утра. По предварительной информации, ракетные удары нанесены по промышленной зоне в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, а также частично разрушено складское помещение", - говорится в сообщении.

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