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Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов. ФОТО 18+

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Десантникам 80-й ОДШБр в ходе тяжелых боев удалось овладеть одним из ключевых опорных пунктов оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, за сутки были уничтожены 4 танка, 3 БМП и десятки захватчиков.

"Только на поле боя осталось 40 тел оккупантов. Настоятельно рекомендуем российским контрактникам и новомобилизованным бежать, или сдаваться в плен, иначе вас ждет такая же позорная смерть", - добавляют в бригаде.

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Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 01
Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 02
Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 03
Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 04
Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 05
Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 06
Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов 07

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