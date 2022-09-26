Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов. ФОТО 18+
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Десантникам 80-й ОДШБр в ходе тяжелых боев удалось овладеть одним из ключевых опорных пунктов оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, за сутки были уничтожены 4 танка, 3 БМП и десятки захватчиков.
"Только на поле боя осталось 40 тел оккупантов. Настоятельно рекомендуем российским контрактникам и новомобилизованным бежать, или сдаваться в плен, иначе вас ждет такая же позорная смерть", - добавляют в бригаде.