Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили и сообщили о подозрении военнослужащему РФ за убийство мирного жителя Киевской области. Он был взят в плен украинскими военнослужащими в августе в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в начале марта 2022 вблизи с. Здвижовка Бучанского района подозреваемый вместе с другими сослуживцами армии РФ с применением автоматического стрелкового оружия расстрелял ехавший по автодороге легковой автомобиль ВАЗ.

Водитель автомобиля – мирный житель, погиб на месте. Пытаясь скрыть преступление, русские военнослужащие зарыли его тело в лесу.

"По результатам проведения комплекса следственных действий установлено местонахождение захоронения. В настоящее время тело погибшего передано в судебно-медицинское учреждение для проведения соответствующих экспертиз, а также установления личности. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора военнослужащему, проходящему службу в одном из подразделений 331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) )", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие военнослужащие РФ, причастные к этому преступлению.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ по оперативному сопровождению Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

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