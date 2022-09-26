В выходные россияне обстреливали Запорожье и населенные пункты области. Зафиксировано более 60 разрушений. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"В эти выходные полицейские зафиксировали ракетные обстрелы в областном центре и населенных пунктах Запорожского района. В результате вооруженной агрессии рашисты разрушили производственные здания на объектах инфраструктуры, гаражные помещения с транспортными средствами и другие.
Также взрывной волной в жилых домах, расположенных рядом, разбиты окна, повреждены фасады и крыша.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены дома мирного населения в Пологовском районе. Жители Гуляйпольщины сообщили о битом шифере на домах и хозяйственных постройках, выбитых окнах, разрубленных автомобилях и разрушенной дворовой территории.
Раненые в результате обстрелов жители были госпитализированы.