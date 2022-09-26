В выходные россияне обстреливали Запорожье и населенные пункты области. Зафиксировано более 60 разрушений. ФОТОрепортаж

За двое суток враг накрыл огнем Запорожье, окрестности города и населенные пункты в Запорожском и Пологовском районах. В результате вооруженной агрессии ранены мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"В эти выходные полицейские зафиксировали ракетные обстрелы в областном центре и населенных пунктах Запорожского района. В результате вооруженной агрессии рашисты разрушили производственные здания на объектах инфраструктуры, гаражные помещения с транспортными средствами и другие.

Также взрывной волной в жилых домах, расположенных рядом, разбиты окна, повреждены фасады и крыша.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены дома мирного населения в Пологовском районе. Жители Гуляйпольщины сообщили о битом шифере на домах и хозяйственных постройках, выбитых окнах, разрубленных автомобилях и разрушенной дворовой территории.

Раненые в результате обстрелов жители были госпитализированы.

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