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В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В результате российского ракетного удара по Первомайскому Харьковской области погибли семь человек, в т.ч. ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 01

"26 сентября враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

В г. Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв. Один человек получил ранения.

В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 02
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 03
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 04

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В результате удара по частному сектору г. Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок. Случились разрушения частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле.

В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 05
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 06
В результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине погибли 7 человек, - ГСЧС 07

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Топ комментарии

  • Amber
    Москальня і особисто кремлівський чорт - будьте ви прокляті на віки вічні і всі ваші виродки 😡
  • Boguslaw Włodarczyk
    Є тисячи хім.складників, присадок, технологій, що можуть заблокувати логістику, виготовлення та постачання матеріалів, механизмів, etc. для ВС РФ.
    Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
    Треба блокувати.
  • Boguslaw Włodarczyk
    Чому не заблоковане постачання до РФ будь-яких матеріалів, що дають змогу виготовляти сталь, диз.паливо, бензін, авто, вантажні авто?
    Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
    ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
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