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СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана. ФОТОрепортаж

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Бандиты под руководством вора в законе Антимоса выбивали деньги из предпринимателей, похищали и пытали людей.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники терроризировали южан Украины и "выбивали" деньги с местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение", - говорится в сообщении.

Добытые так средства преступники использовали для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных в местах лишения свободы.

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Еще недавно деятельность банды координировал из страны Ближнего Востока влиятельный вор в законе Антимос, которому был запрещен въезд в Украину. Недавно он скончался.

В состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение тяжких преступлений. Среди задержанных – и сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.

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Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили:

реактивную противотанковую гранату;
пистолет Макарова;
боевую гранату Ф-1;
патроны к стрелковому оружию разного калибра.
Задержанным сообщили о подозрении в разбое, их отправили за решетку. Злоумышленникам грозит до 15 лет в неволе.

СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 01
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 02
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 03
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 04
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 05
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 06
СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана 07

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Топ комментарии

  • НБ
    Іноземних "злодіїв в законі", яких насправді "коронує" і засилає в Україну ФСБ, потрібно "зникати без вісти". Щоб жодного сліду і памяті не лишалось. Інакше ніяк. Цих покидьків уже 120 штук! А лише декілька років назад на всю Україну було лише 3 (три).
  • bohdan levchenko
    Опять чучмэки пора с этим заканчивать развелось их одни бандиты нету кого на йух послать
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Україні взагалі не треба було приймати громадян кавказької національності
    А для чого вони тут потрібні? В них одна мета приїхати і грабувати
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