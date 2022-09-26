СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана. ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Злоумышленники терроризировали южан Украины и "выбивали" деньги с местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение", - говорится в сообщении.
Добытые так средства преступники использовали для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных в местах лишения свободы.
Еще недавно деятельность банды координировал из страны Ближнего Востока влиятельный вор в законе Антимос, которому был запрещен въезд в Украину. Недавно он скончался.
В состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение тяжких преступлений. Среди задержанных – и сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.
Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили:
реактивную противотанковую гранату;
пистолет Макарова;
боевую гранату Ф-1;
патроны к стрелковому оружию разного калибра.
Задержанным сообщили о подозрении в разбое, их отправили за решетку. Злоумышленникам грозит до 15 лет в неволе.