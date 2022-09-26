В Харькове памятник Пушкину облили красной краской. ФОТОрепортаж

Памятник российскому писателю Александру Пушкину, стоящему в центре Харькова, облили красной краской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Бюст Пушкина не поврежден, постамент залит краской.

Памятник облили ночью 26 сентября, рассказала мастер участка "Центр" "Харьковзеленстрой" Наталья Юркина.

"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Была вылита наверняка целая банка, потому что большой слой краски на постаменте. Будем отмывать несколько часов точно", - говорит Наталья.

Постамент уже попытались отмыть в 9:00 утра. Коммунальщики использовали пять бутылок средства, однако этого не хватило. Около 12:00 коммунальщики приехали снова.

Также читайте: В Славянске продали памятник Ленину: вырученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье





