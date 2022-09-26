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В Харькове памятник Пушкину облили красной краской. ФОТОрепортаж

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В Харькове памятник Пушкину облили красной краской. ФОТОрепортаж
Памятник российскому писателю Александру Пушкину, стоящему в центре Харькова, облили красной краской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Бюст Пушкина не поврежден, постамент залит краской.

Памятник облили ночью 26 сентября, рассказала мастер участка "Центр" "Харьковзеленстрой" Наталья Юркина.

"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Была вылита наверняка целая банка, потому что большой слой краски на постаменте. Будем отмывать несколько часов точно", - говорит Наталья.

Постамент уже попытались отмыть в 9:00 утра. Коммунальщики использовали пять бутылок средства, однако этого не хватило. Около 12:00 коммунальщики приехали снова.

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В Харькове памятник Пушкину облили красной краской 01
В Харькове памятник Пушкину облили красной краской 02
В Харькове памятник Пушкину облили красной краской 03

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Топ комментарии

  • Вася Неважно 71032a42
    Сама фамилия Пушкин,хочет вас харьковских дегиниратов убить.А вы ему ещё и жопу моете.
  • Anatoliy Tomusiak
    Почитайте "Энэиду " Котляревского . Настоящее наслаждение . А где равноценное или даже превосходящее кол-во памятников ему . Империя сотворила из Пушкина идола стихо писания. Басни Крылова и то больше впечатляют.
  • Senator 0eaca536
    Я помню чудные Мгновения...
    Что Мавзолей взорвался...
    Ото сна,а звёздочка кремля...
    Навек погасла от дерьма...
    Чудные на рабZee Вдохновения...
    Пьянство,воровство и нищета...

    Экспромт за 5 минут...🤣
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