В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В деоккупированном Изюме в Харьковской области обнаружено помещение, которое российские захватчики использовали как госпиталь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные. Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу.





В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли - срок годности этих вещей датирован 50-60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная непарная обувь.

Отмечается, что все эти вещи приобщены к материалам уголовного производства и помогут установить, кто и кого "лечил" в этом "госпитале".

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