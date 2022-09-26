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В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В деоккупированном Изюме в Харьковской области обнаружено помещение, которое российские захватчики использовали как госпиталь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 01

Обнаруженный "госпиталь" во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные. Импровизированные "палаты" были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу.

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 02
В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 03

В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли - срок годности этих вещей датирован 50-60-ми годами прошлого века. А еще – одежда со следами крови и… б/ушная непарная обувь.

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 04

В Нацполиции показали бывший госпиталь российских оккупантов в Изюме 05

Отмечается, что все эти вещи приобщены к материалам уголовного производства и помогут установить, кто и кого "лечил" в этом "госпитале".

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Немецкие диды таки были правы:
  • Юра Малко
    дивно що там не знайшли ветеринарних препаратів...
  • Юрій Вінгорськи
    ну якщо орки перший раз побачили в Україні в сільській хаті туалет
    то мабудь їм й така медицина за щасття
    основна маса з глибинки рф це дикі люди
    їх просто навчили говорити
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