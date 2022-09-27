Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам. ФОТО

Минувшей ночью оккупанты нанесли удары по Никопольщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией…Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, людей не задело", - отмечает он.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

По словам Резниченко, в Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились.

В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

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У інших районах ніч без тривог та без атак і на цю хвилину спокійно.