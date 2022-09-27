Новости Фото • Война

Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам. ФОТО

1 2270
Минувшей ночью оккупанты нанесли удары по Никопольщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией…Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, людей не задело", - отмечает он.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

По словам Резниченко, в Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились.

В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На месте российского удара по Первомайскому обнаружены обломки ракеты "Искандер М", – Нацполиция. ФОТО

Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам 01
Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам 02
Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам 03

У інших районах ніч без тривог та без атак і на цю хвилину спокійно.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости