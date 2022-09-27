Удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: оккупанты попали десятью ракетами С300. ФОТО

Враг снова попал десятью ракетами С300 в объекты инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

По его словам, враг почти каждый день атакует город.

"Нужно быть максимально осторожным. Правила безопасности спасают жизнь. Заботимся друг о друге", - добавляет он.





Как сообщалось ранее, оккупанты обстреляли Запорожье.

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