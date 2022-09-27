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Удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: оккупанты попали десятью ракетами С300. ФОТО

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Враг снова попал десятью ракетами С300 в объекты инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

По его словам, враг почти каждый день атакует город.

"Нужно быть максимально осторожным. Правила безопасности спасают жизнь. Заботимся друг о друге", - добавляет он.

Удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: оккупанты попали десятью ракетами С300 01
Удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: оккупанты попали десятью ракетами С300 02

Как сообщалось ранее, оккупанты обстреляли Запорожье.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    В Запоріжжі як ніде потрібно міняти відношення до оборони. Вони то якісь зелені коридори на свята робили,то гуманітарна допомога розкрадена, а до сьогодні утюжать сутками і тільки фіксація, а не відповідь. Це зона війни ,а не офіс чиновників
  • Олексій Симчук
    Чуєш, марковкін, а де ж кримінальні провадження проти Пороха? Чому ж це його не покарали за такі його про@оби? Ти краще подякуй, марковкін, Пороху за те, що не допустив у 14-му того, що відбувається тепер, і не важливо, якими способами. Кажеш, сам порох ніфіга не робив - а хто ж створив ЗСУ, які тепер тримають Україну? Може, зєля? Хто тебе, юдо, прикриває у Києві - ППО Київа - заслуга Пороха. Щодо медведчука - бачиш, як тепер він знадобився? Як ви, зебільчики, не репетуйте, але заслуга Пороха у теперішніх наших перемогах - пряма. Згадай ще про генералів, яких зелень запхнула у СІЗО, а тепер вони рятують Україну. Ви - жалюгідні.
  • Oleh Stavynoha
    Дякуйте зільоним асвабадітєлям , які заглядали в глаза путіну!!!
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