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В московском театре Виктюка открыли призывной пункт: На фасаде - баннер спектакля "Мертвые души". ФОТО

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В московском театре Виктюка открыли призывной пункт: На фасаде - баннер спектакля "Мертвые души". ФОТО
С фасада московского театра Романа Виктюка, в котором разместили временный призывной пункт, сняли баннер спектакля "Мертвые души"

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Подруга одного из призывников рассказала каналу, что баннер привлек внимание мобилизованных и их родственников — и все начали его фотографировать.

"Сегодня в Театр Романа Виктюка на улице Стромынка были отправлены призывники из военкомата для дальнейшего отправления в Наро-Фоминск. Вот с такой афишей на стене театра мы провожали наших парней. Все начали это фотографировать", — сказала она.

Помимо Театра Виктюка, временные пункты мобилизации в столице открыли в Музее Москвы и Музее Героев России и Советского Союза.

В московском театре Виктюка открыли призывной пункт: На фасаде - баннер спектакля Мертвые души 01

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Ну такий комент від орків не переплюнути. Мертві душі......красиво написаний девіз мобілізації
  • Підлога Маккартні
    Троялт росийских ванек уже все кому не лень
  • Ksenia VB
    коцапи взагалі бездушні істоти
    народжуються мертвим мясом
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