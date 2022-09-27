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Задержан российский агент, "наводивший" удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности разоблачила российского агента в Одесской области. Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

"Кроме этого он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения. В случае получения разведданных враг планировал их использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно "афишировал" среди окружающих.

Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 01
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 02
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 03
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 04
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 05

Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный телеграм-канал, в виде "отчета" и меток на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".

В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами скрытой переписки с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    У, тут серьезная проблема. Одессу никто не оккупирован, а значит не вскрылись все консервы, которые готовы предать Родину и десятки миллионов своих граждан ради власти, только ради власти и статуса, даже не денег. Надо провести по аналогу с Николаевом комендантские 3 суток и в это время прошерстить все квартиры на простой осмотр помещения и проверку телефонов, компьютеров, книг в библиотеке в конце концов, если книги вообще есть. Потенциальных шпионы, кого купят за далеко не крупные суммы денег, довольно легко обнаружить. Хотя бы на 75% снизить их число, конечно грушника никогда так не вычислись, но от него вреда может быть даже меньше будет, чем от тупой бабки какой-то. Потенциальных шпионов отрезать от связи с внешним миром так или иначе, можно депортировать или подержать в санатории на время войны, может им фильмы там показывать образовательные.
  • Валентина Саюн c856325a
    Учора тут прозвучало, що дрони по наведенню літають над Одесою. Правда, закопати цього урода на дорозі Одеса-Рені
  • Andrij Lembergskiy
    показово розстріляти, диверсанта!!!!
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