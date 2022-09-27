Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику. ФОТОрепортаж 18+
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В настоящее время подразделения воздушно-десантной бригады ДШВ метр за метром освобождают украинские территории от кремлевских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 25-й рулевой воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Пресс-центр бригады также публикует фото уничтоженной техники противника и ликвидированных оккупантов.
"Так будет с каждым оккупантом, пришедшим захватить нашу землю. Лучший вариант для врага – сдаться нам в плен. Гарантируем каждому российскому военному, задержанному Сечеславскими десантниками, обращение согласно Женевским конвенциям", - добавляют в бригаде.