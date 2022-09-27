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Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику. ФОТОрепортаж 18+

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В настоящее время подразделения воздушно-десантной бригады ДШВ метр за метром освобождают украинские территории от кремлевских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 25-й рулевой воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Пресс-центр бригады также публикует фото уничтоженной техники противника и ликвидированных оккупантов.

Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 01
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 02
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 03
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 04
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 05
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 06
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 07
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 08
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 09
Десантники 25-й бригады ликвидировали очередную партию кремлевских захватчиков и их технику 10

"Так будет с каждым оккупантом, пришедшим захватить нашу землю. Лучший вариант для врага – сдаться нам в плен. Гарантируем каждому российскому военному, задержанному Сечеславскими десантниками, обращение согласно Женевским конвенциям", - добавляют в бригаде.

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Топ комментарии

  • Злой Ух
    У меня один вопрос, грёбанное кацапьё вам жить надоело? Так если надоело, так вперёд на силовиков фсб и кремлёвских ****** ,так хоть падёте героически, а не подохните позорно в чужой стране. У кацапов вообще есть в голове клетки или там вообще сплошное проспиртованное дерьмо?
  • Старый зольдат
    Дуже файно!
  • Дмитро Піталов
    Ваааленки, валенкиии, смерть рашистским оккупантам!
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