Задержана прокремлевская агитаторша-чиновница столичного ЦНАП, которая призывала уничтожать украинцев, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве прокремлевскую агитаторшу, которая через соцсети оправдывала военные преступления агрессоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным контрразведки СБУ, вражеской приспешницей является должностное лицо одного из столичных Центров предоставления административных услуг, которая после начала полномасштабного вторжения создала в соцсети собственный фейковый аккаунт.

Там она публиковала свои "сообщения" под псевдонимом "Алена Донская".

"Среди прочего она призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ. Также любительница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей. "Информповоды" брала из пропагандистских ресурсов РФ", - говорится в сообщении.

На интернет-странице агитаторши стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ получили доступ к компьютерной технике и гаджетам злоумышленницы, с которых она администрировала деструктивный контент.

Смотрите: Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ. ФОТО





Задержанной сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 1. ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводили сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева", - добавляют в СБУ.