Из-за обстрелов оккупантов из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковщины частично эвакуируют население, - Синегубов. ФОТО

Из-за постоянных обстрелов россиян из некоторых деоккупированных населенных пунктов Харьковской области местные власти проводят частичную эвакуацию.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Людей, желающих уехать, организованно транспортируем автобусами в более безопасные места в области. В настоящее время на деоккупированных территориях покинули свои дома 8 933 человека, в том числе 859 детей и 91 человек с инвалидностью. Больше всего людей эвакуируется из Купянского района, который сейчас интенсивнее всего обстреливается врагом. На сегодняшний день из громад этого района выехали более 6000 человек", - отметил он.

По словам Синегубова, всем эвакуированным предлагается временное жилье и оказывается необходимая гуманитарная помощь.











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