Идентифицированы девять военных РФ, которые могут быть причастны к зверствам в Изюме, - СМИ. ФОТОрепортаж

Российские военные, отступая из Изюма на Харьковщине, оставили большое количество доказательств совершенных преступлений. Особенно ценным подарком для украинцев являются брошенные в спешке документы.

Именно благодаря им фактчекеры Gwara Media идентифицировали девять военнослужащих РФ, которые, вероятнее всего, действовали именно в этом городе, передает Цензор.НЕТ.

Первые найденные журналистами в освободившемся городе документы, вероятнее всего, являются списком части личного состава 856-го гвардейского самоходного артиллерийского полка, представленного к разным наградам. Журналисты напоминают, что ранее ГУР сообщало о причасности этого полка к совершению военных преступлений.





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Сержант Панфилюк Николай Леонидович, 1995 года. Он – крымчанин, проходящий военную службу в должности командира боевой машины расчета реактивного артиллерийского дивизиона. Вместе с женой Оксаной и малолетним сыном он проживал в Джанкое.

По состоянию на 2013 год Панфилюк был зарегистрирован по адресу: Украина, Тернопольская область, Кременецкий район, село Белокриница, ул. Лесотехникум. Также на его ВК-странице есть много сообщений за 2014-2016 годы, где он писал: "Привет!". Судя по ленте, у Николая много знакомых в Украине.

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Майор Петров Андрей Владимирович, 1984 года рождения, служит в должности заместителя начальника штаба.

Сержант Пилюкшин Никита Алексеевич, 1996 г.р. Командир боевой машины расчета реактивного артиллерийского дивизиона.





Вероятней всего, сержант вернулся домой, ведь он присутствует на фото в Оренбургском роддоме – 14 сентября у него родился сын.

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Майор Шлыков Максим Романович, 1986 года. Несет службу в должности командира дивизиона.

В военном деле Шлыков с 17 лет (2003 год), ведь именно в этом возрасте он поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) им. маршала артиллерии М.М.Чистякова (бывший КВКВУУ, КФ МВАУ, КВВКЗУ РО). Окончил это учебное заведение в 2008 году. После училища приступил к службе в воинской части 36251, где служил до 2009 года. В 2009 году начал служить в составе 35-й бригады ВЧ 41659 в городе Алейске Алтайского края.

Сержант Азаренко Александр Викторович, 1993 года, служит заместителем командира взвода, командиром боевой машины.

Судя по фото со страницы Азаренко, в 2012-2013 годах он проходил срочную военную службу. По его шеврону можем предположить, что он служил в войсках Федерального управления по хранению и утилизации химического оружия.

Военный РФ Азаренко не скрывает своей активной поддержки российской агрессии в Украине.

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Сержант Телешев Алексей Григорьевич, 1991 года, служит в должности командира оружия.

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Второй документ, который помог журналистам идентифицировать лиц, - отчет о погибших и раненых военнослужащих 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии воинской части 31135. Согласно этому отчету, 23 августа 2022 года четверо военных РФ погибли и один был ранен.

Журналисты выяснили, что ВЧ 31135 дислоцируется на территории с. Калининец Московской области.

Ефрейтор Русинов Евгений Сергеевич, 1984 года, радиотелефонист минометной батареи второго мотострелкового батальона ВЧ 31135. В соцсетях обнародовано фото, где Евгения видно на территории воинской части. Русинов проживал в Ермолино Калужской области. До службы занимался ножевыми видами боя в Калужском спортивном клубе Steel Force.

Средне-специальное образование Русинов начал получать только в возрасте 31 года (2015 г.), поступив в Ермолинский техникум, где учился до 2019 г. и получил специальность "Техник".

В погибшего осталась 16-летняя дочь Вероника, которая в этом году поступила на специальность "Операционная деятельность в логистике" в этом же техникуме.

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Ефрейтор Тихонов Сергей Анатольевич, 1984 года. В Украину приехал из поселка Иваново, Центрального федерального округа, который находится более чем в 1000 километрах от города Изюм. Как и Русинов погиб в Украине 23 августа 2022 года.

Рядовой Гаттунен Михаил Сергеевич, 1989 года рождения, служил в должности водителя минометной батареи.

Приехал в Украину из селения Тумба Маузерского района республики Карелия.

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