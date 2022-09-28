Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к "Градам". ФОТОрепортаж

16 17114
Украинские защитники нашли тайник оккупантов с модернизированными снарядами 9М22У к "Граду".

Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна схронка кацапского лендлиза найдена нашими ребятами в результате успешных действий. Маркировка 9М22У означает, что это реактивные снаряды для РСЗО "Град"", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что 9М22У – это модернизированная версия осколочно-фугасного реактивного снаряда 9М22. Полный залп составляет 40 реактивных снарядов, что приводит к детонации 256 кг взрывчатого вещества и выбрасыванию примерно 156,8 тыс. осколков разной массы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схрон россиян с оружием и боеприпасами обнаружили в доме на Макаровщине. ФОТО

Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к Градам 01

Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к Градам 02

Украинские военные обнаружили схрон оккупантов с модернизированными снарядами к Градам 03

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські свині самі й отримають ці смаколики...
  • Victor Frey
    у нас *********** до артилерії та РСЗВ було не менше з часів ссср. Але розгільдяйство та мережа агентів ФСБ дозволили кацапам знищити всі великі склади - Балаклія, Ічня, Калинівка..де ще вибухало вже і не памятаю.. А вони готувались і готувались довго
  • Яр Холодний
    Негайно повернуть майно власникам! Там уже нові з Росії під"їжджають!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости