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Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка. ФОТОрепортаж

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Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка 01

"Наибольший вред этой ночью россияне нанесли в Николаевке — обстреляли школу, где обустроено укрытие для гражданских. К счастью, укрытие выдержало — никто из 12 находившихся там людей не пострадал.

Ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером артобстрел потерпел Торецк — пострадавших нет, но повреждены 2 дома.

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"Каждую ночь под российский огонь попадают города и села на линии фронта. Оставаться в Донецкой области - опасно!", - подчеркнул Кириленко.


Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка 02
Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка 03
Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка 04
Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка 05

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