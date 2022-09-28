Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем Николаевка, Авдеевка, Торецк, Марьинка. ФОТОрепортаж

Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"Наибольший вред этой ночью россияне нанесли в Николаевке — обстреляли школу, где обустроено укрытие для гражданских. К счастью, укрытие выдержало — никто из 12 находившихся там людей не пострадал.

Ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером артобстрел потерпел Торецк — пострадавших нет, но повреждены 2 дома.

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"Каждую ночь под российский огонь попадают города и села на линии фронта. Оставаться в Донецкой области - опасно!", - подчеркнул Кириленко.









