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Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после "захвата южных областей", - ГБР. ФОТОрепортаж

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность. Во время обысков на территории, арендованной предприятием, ГБР обнаружил пассажирский самолет АН-140-100.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 01

По оперативной информации, фигурант планировал передать это воздушное судно захватчикам. На самолет наложен арест. В дальнейшем планируется передача воздушного судна Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора. Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины.

Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 02

Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 03

Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 04

При этом он надеялся, что русский мир распространится на все южные и восточные области Украины. Предатель обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории. Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что помимо самолета, во время обысков в одном из офисов предприятия правоохранители разоблачили работающий колцентр, проверяемый на возможную связь с незаконной деятельностью фигуранта, а по месту его проживания предметы с советской символикой, пропагандистские флаеры и газеты РФ.

Бизнесмен заочно уведомлен о подозрении за коллаборационную деятельность. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 05



Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 06
Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 07
Суд арестовал самолет АН-140-100, который предприниматель-предатель планировал передать россиянам после захвата южных областей, - ГБР 08

Топ комментарии

  • Valter Valter
    Вот так и Мрiю собирались передать окупантам. Представьте как бы рашисты хвастались и радовались такому трофею
  • NavigatorUR
    А літачок знаходиться на балансі Мотор Січ і стоїть у Запоріжжі. І як не крути..випливає прізвище Богусаєв..))))
  • Алекс Скела
    Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100

    Геж, молодці, пильно та прискіпливо шукали, значить.
    Шукають, шукають і раптом - о! Літак!
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