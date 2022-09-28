Сутки в Запорожской области: россияне наносили удары по жилым кварталам городов и сел. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"В минувшие сутки оккупационные войска попали по мирному населению областного центра. Также огнем накрыло окрестности пгт Новониколаевка Запорожского района. В результате, разрушены несколько объектов инфраструктуры и заведение отдыха, в которое предварительно уже попадали вражеские снаряды.
Кроме того, горячо было в районных центрах области. В течение суток, включая сегодняшнее утро, российские военные били по жилым кварталам Гуляйполя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также террористы РФ накрыли "залпами" пгт Степногорск Васильевского района. Граждане сообщили органам полиции о выбитых окнах, разбитых крышах, стенах в домах, поврежденной придомовой территории.
По всем фактам военных преступлений российской армии против мирного населения запорожского края, правоохранители собрали доказательную базу. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".