"Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге оставили послание. ФОТО

В Санкт-Петербурге на могиле родителей Путина активисты оставили "обращение", стилизованное под запись в школьном дневнике. В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя - дерется с соседями и угрожает взорвать школу.