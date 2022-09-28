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Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донецкой области. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Кроме того, злоумышленники передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ 01

Один из вражеских приспешников задержан в Краматорске. По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, пытавшийся наладить строительный бизнес на временно оккупированной территории АР Крым. Из-за личных связей в коммерческих кругах он стал совладельцем строительства объекта промышленности на украинском полуострове. Однако впоследствии представители местной оккупационной администрации обнаружили "недостатки" в разрешительной документации бизнесмена.

Он обратился к своим знакомым за помощью, а те – "вывели" предпринимателя на кадрового сотрудника ГУ ГШ РФ (более известного как "ГРУ"), который предложил конфиденциальное сотрудничество в обмен на решение коммерческих вопросов. По указанию оккупанта, предатель должен собирать разведданные по обороне Краматорска. Полученную информацию передавал агрессору через анонимный телеграм-канал посредством текстовых сообщений и графических изображений оборонных укреплений города.

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Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ 02

Еще одного российского агента сотрудники СБУ задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донецкой области и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ. Данные своих "наблюдений" переправляли оккупантам через несколько мессенджеров. Установлено, что в поле зрения захватчиков их приспешница попала из-за своей активности в соцсетях, где выкладывала свои прокремлевские посты.

Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ 03

Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами скрытой переписки с врагом. В настоящее время российские агенты сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Ревизор
    Да тут в тылу полно зеленых слуг кацапского народа.

    Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II

    Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.

    За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».

    Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.

    За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.

    А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

    Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.

    СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
  • Юрко Янгол
    Вони наводили смерть на людей тому було б доречно їх повішати на місці.
  • Mykhailo Stepanov
    маленькую сучку отдать бурятам, второго просто расстрелять
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