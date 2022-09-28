Агенты РФ, собиравшие данные о позициях ВСУ, задержаны в Краматорске и Покровске, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донецкой области. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Кроме того, злоумышленники передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Один из вражеских приспешников задержан в Краматорске. По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, пытавшийся наладить строительный бизнес на временно оккупированной территории АР Крым. Из-за личных связей в коммерческих кругах он стал совладельцем строительства объекта промышленности на украинском полуострове. Однако впоследствии представители местной оккупационной администрации обнаружили "недостатки" в разрешительной документации бизнесмена.

Он обратился к своим знакомым за помощью, а те – "вывели" предпринимателя на кадрового сотрудника ГУ ГШ РФ (более известного как "ГРУ"), который предложил конфиденциальное сотрудничество в обмен на решение коммерческих вопросов. По указанию оккупанта, предатель должен собирать разведданные по обороне Краматорска. Полученную информацию передавал агрессору через анонимный телеграм-канал посредством текстовых сообщений и графических изображений оборонных укреплений города.

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Еще одного российского агента сотрудники СБУ задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донецкой области и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ. Данные своих "наблюдений" переправляли оккупантам через несколько мессенджеров. Установлено, что в поле зрения захватчиков их приспешница попала из-за своей активности в соцсетях, где выкладывала свои прокремлевские посты.

Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами скрытой переписки с врагом. В настоящее время российские агенты сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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