Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич. ФОТО

Российские захватчики ночью 29 сентября били по Николаеву, в результате чего пострадали гражданские объекты.

Об этом в телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты обследуют место обстрела. Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Сейчас отмечу только, что пострадали гражданские объекты", - написал Сенкевич.

Он также выложил фото обломков ракеты, которой сегодня ночью атаковали Николаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО