Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич. ФОТО
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Российские захватчики ночью 29 сентября били по Николаеву, в результате чего пострадали гражданские объекты.
Об этом в телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты обследуют место обстрела. Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Сейчас отмечу только, что пострадали гражданские объекты", - написал Сенкевич.
Он также выложил фото обломков ракеты, которой сегодня ночью атаковали Николаев.