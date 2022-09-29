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Последствия ракетных ударов по Днепру: есть погибшие и раненые, разрушены дома, изуродован рынок. ФОТОрепортаж

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В результате российских ракетных ударов по жилым кварталам Днепра есть погибшие и раненые. Среди них – маленькие дети. Полиция собирает доказательства военных преступлений в армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полностью разрушены несколько частных домов, изуродован рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач. Повреждены частные дома и несколько многоэтажек города.

"Ракетную атаку по городу Днепр россияне нанесли в ночь на 29 сентября. В течение всей ночи и сейчас на местах попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалисты, сотрудники ГСЧС и управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Полицейские изымают обломки боеприпасов, фиксируют преступления", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетных ударов по Днепру: есть погибшие и раненые, разрушены дома, изуродован рынок 01
Последствия ракетных ударов по Днепру: есть погибшие и раненые, разрушены дома, изуродован рынок 02
Последствия ракетных ударов по Днепру: есть погибшие и раненые, разрушены дома, изуродован рынок 03
Последствия ракетных ударов по Днепру: есть погибшие и раненые, разрушены дома, изуродован рынок 04

Совершаемые военными РФ преступления документируются в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    Урод - это далеко не самый худший человек, что есть на Земле. Не меньшей тварью является Кучма и его шестерки, слившие может быть эти самые ракеты и ракетоносцы, которым сейчас истребляют наш народ (не очень удачно, мы бы стреляли куда лучше и больнее). Слившие за настолько мизерную взятку (про пополнение бюджета и оплату за газ молчу даже, там даже не деньги), что просто стыдно, что есть такие люди. И при этом даже на тот момент у них на глазах было Приднестровье, Абхазия, Карабах, да и даже война на Балканах самая что ни на есть война с геноцидом. И везде кацапы засовывали свой нос, да и наши бойцы уже на стороне Добра участвовали во всех этих войнах. И посмелее войск ООН были, те только в штабе умеют сидеть и убегать, если им есть личная угроза. А про Чечню даже говорить не стоит. Прямо у всех на глазах генералы без ведома Ельцина отправляют танковую колонну на верную смерть, а потом заявляют Ельцину, что наших парней убили. И у него нет выбора, кроме как вступить в войну. То есть был показан сценарий, как КГБ-ФСБ начинает войну ради личной власти и выгоды и что это будет еще, еще и еще. Кучма обязан был все это видеть и не предавать страну.
  • Анатолий К 65c6a92d
    А де наші системи ППО? Чому за три роки не зробили жодної? Хто в цьому винен? Хтовсі проекти, все це закатав в дороги і залишив своїх виборців не захищеними? Чому ми про це не чуємо з "Єдиних новин"? А чому навіть ті радянські, що були на озброєні, хтось вивів із строя, давши команду вилучити клістрони? Хто це? Клістрони вилучали ФСБ, бо вони вкрадені з їх складів, чи що то за ворожа служба? Вони вже заарештовані, чи на курортах?
  • Анатолий К 65c6a92d
    якщо Ви не впевнений, то це не означає, що це так. Українськак система ППО була в 2019 році на 80% готова для випуску, а такі ракетні комплекси як "Нептун", "Сапсан-Нрім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", Верба"та інні на 100%, тільки довипробовували деякі вироби на доцільність використання для інших цілей. Де ці ракети? Скільки їх виготовили, чи все перевели в туалетний папір? Кого Ви тут лікуєте? Чому при "баризі" все це зробили, а при "нє варуючем" все це знищили і нічого свого не зробили? А чому не виготовили на 100% готову САУ "Богдана"? Де наші безпілотники? Де виготовлення наших снайперських, наших снарядів? А чому вилучили клістрони якраз перед війною з тих систем ППО, які були відремонтовані?
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