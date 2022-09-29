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В Москве установили сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных украинских областей. ФОТО

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Власти РФ установили на Красной площади в Москве сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных территорий Украины. Митинг запланирован на 30 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Сцена для акции в поддержку аннексии оккупированных регионов Украины установлена на Красной площади. Среди лозунгов, под которыми собираются проводить митинг – "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия" и "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Вместе навсегда".

По данным российских СМИ, митинг запланирован на 30 сентября. Официально об этом пока не сообщалось. Ранее мэрия Москвы предупредила, что в этот день в районе Красной площади будет перекрыто движение транспорта.

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По информации СМИ, на акции может выступить Владимир Путин, и в тот же день он может встретиться с главами администраций захваченных Россией регионов Украины.

В Москве установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированных украинских областей 01
В Москве установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированных украинских областей 02
В Москве установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированных украинских областей 03

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Це наслiдки великого крадiвництва, за рахунок бюджету Армii.
  • Колян Коляныч
    Интересно - это стадо когда-нибудь проснётся??
  • vsbu vsbu
    Ага, грайтеся, грайтеся з такими штучками....вас нічому ніхто ніколи не навчить, бо ви ніхто, бо вас там нет, і взагалі ....
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