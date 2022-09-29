Еще 3 судна с 60,4 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Азии вышли сегодня из портов Большой Одессы. ФОТО
9517
29 сентября из портов Черноморск и Южный вышли 3 судна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что на их борту 60,4 тысячи тонн агропродукции для стран Африки и Азии.
Среди них PATRONUS, перевозящий 27,5 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.
Почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.